Wut-PK: Glasner entschuldigt sich bei Reporter

In der Saison 2021/22 hatte er die Eintracht zum Titel in der Europa League geführt. Auch heuer greifen Glasner und Co. nach einem Titel: Am 3. Juni trifft Frankfurt im DFB-Pokal-Finale auf RB Leipzig „Es geht darum, alles zu mobilisieren und am Ende im besten Fall den Pokal zu gewinnen.“