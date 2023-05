Nackter Protest und Tortenwurf auf VW-Versammlung

In Berlin wurde am Mittwoch eine Hauptversammlung des Autoriesen Volkswagen gestört. Es kam sowohl vor dem Gebäude zu Klimaprotesten als auch zu Aktionen in der Halle. So wurde etwa eine Torte in Richtung von Wolfgang Porsche geworfen, der die Eigentümerfamilie vertritt. Sie verfehlte zwar ihr Ziel, ließ die Manager auf dem Podium aber schon früh aufschrecken.