Künstliche Intelligenz nimmt Kurs aufs Tierreich

Insgesamt sollen mehr als vier Millionen australische Dollar (umgerechnet 2,46 Mio. Euro) in neue Schutzmaßnahmen investiert werden, so Scanlon. Erst Ende April war ein Angler bei einem Angriff eines Krokodils ums Leben gekommen. Da im tropischen Norden Australiens auf allen Wasserwegen mit Krokodilen gerechnet werden muss, rät die Regierung den Bürgern, jederzeit mindestens fünf Meter Abstand zum Ufer zu halten, keinerlei Nahrung in Wassernähe mit sich zu führen und besonders in der Dämmerung sowie in der Nacht wachsam zu sein.