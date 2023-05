Tickets für die Starnacht in Mörbisch gewinnen

Der Sommer beginnt im Burgenland mit einem wahren Musikspektakel. Am 2. und 3. Juni findet in Mörbisch die Starnacht am Neusiedlersee statt. Stars wie Johnny Logan, Marquess & Wolkenfrei werden dort auftreten und während dieser zwei Tage Ihre besten Hits von sich geben. Moderiert wird das Spektakel am Neusiedlersee von dem charismatischen Duo Barbara Schöneberger und Hans Sigl.