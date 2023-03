„Starnacht am Neusiedler See“ macht Doskozil happy

Barbara Schöneberger und Hans Sigl präsentieren auch heuer wieder drei Ausgaben der Erfolgsshow: am 3. Juni die „Starnacht am Neusiedler See“, am 8. Juli die „Starnacht am Wörthersee“ und am 23. September die „Starnacht aus der Wachau“.

(Bild: ORF [M]/IP Media/Peter Krivograd)