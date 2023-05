Kein Tag in Wien vergeht ohne Messer-Attacke

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Im Vorjahr wurden allein in Wien 959 Gewaltverbrechen angezeigt, in denen - vom Messer bis zur Machete - eine Stichwaffe im Spiel war. Die Palette der Delikte reicht dabei von gefährlicher Drohung bis hin zum Mord. Heißt: Im Durchschnitt kommt es beinahe dreimal täglich zu einem Zwischenfall mit „Werkzeugen“, die die Menschheit seit der Bronzezeit begleitet. Doch in den vergangenen Wochen kam es zu einer unerklärlichen Häufung von blutigen Attacken, die für Schlagzeilen sorgten. Indes will Bezikrsvorsteher Hannes Derfler (SPÖ) erst einmal „zuhören“. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.