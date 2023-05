Für Klimaschutz private Investitionen notwendig

Es müsse einfacher werden, Geld in grüne Projekte anzulegen, so der Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl. „Wir müssen relativ schnell die Investitionen in erneuerbare Energien bringen und alle Technologien, die damit zusammenhängen.“ Die weitere Finanzierung des fossilen Energiesystems sei ähnlich teuer wie der Umbau auf erneuerbare Energiequellen, sagte Vogl. „Die große Herausforderung ist eigentlich, dass wir die Investitionen umleiten in diesen Umbau und aufhören, in die alten Technologien zu investieren.“