2023 müssen wir alles tun, um unsre Welt zu retten

Für viele Menschen ist die Klimakrise 2022 zur Klimakatastrophe geworden. Zu den schlimmsten Ereignissen zählt die Hitzewelle, die sich in Indien und Pakistan im April über Wochen hielt und Spitzentemperaturen über 50 °C brachte. Sehr heiß war es auch in Kanada, in Argentinien und Europa. Die Spitzentemperaturen über 40 °C in einigen Städten Großbritanniens entsprechen 1500-jährigen Ereignissen. Das Jahr 2022 wird zu den sechs wärmsten Jahren zählen – alle seit 2015 aufgetreten.