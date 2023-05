Nicht nur für Reiche & Schöne

Große Stars und junge Talente werden in diesem Jahr im MuseumsQuartier, aber vor allem in der Zeltstadt davor Interessierten und Kaufenden präsentiert. Von 11. bis 14. Mai stehen auch viele neue Namen und neue Themen auf dem Programm, denn die Messe Art Austria wollte sich in der 16. Auflage international jünger, vielseitiger zeigen. Vor allem der kommenden Generation möchte der Messeveranstalter Wolfgang Pelz mit der „Next-Generation-Abteilung“ Raum schaffen: für Künstler und Künstlerinnen, die in Österreich leben und arbeiten.