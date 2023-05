Diese Region bietet die perfekte Berg-See-Idylle

Essen am See als besonderer Luxus

In vielen See-Gemeinden wird gebaut. Auch das Restaurant in Bodensdorf wird modernisiert, bekommt eine größere Terrasse. „Der Pächter ermöglicht den Badegästen, am See fein zu essen – wie im Gerlitzenbad Sattendorf“, so Touristikerin Veronika Zorn-Jäger. Die Stiftsschmiede, der Stoffl- oder Urbaniwirt sind weit über die Grenzen hinaus bekannt. Buschenschenken auf der Gerlitzen bieten Gaumenfreuden in luftigen Höhen. Zorn-Jäger: „Der kulinarische und kulturelle Genuss verbindet.“