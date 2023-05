Transitforum sieht Lkw-Slotsystem als Anschlag

„Die verantwortlichen Politiker müssen ihrer Verpflichtung nachkommen und sich an bestehende Verträge, wie die Alpenkonvention oder den Transitvertrag, halten und Rücksicht auf den sensiblen Alpenraum nehmen“, forderte Gurgiser gestern in einem Schreiben an alle Gemeinden zwischen Rosenheim und Salurn. Es habe nämlich noch nie einen derartigen Versuch gegeben, „2,5 Millionen Transitfahrten inklusive einer Million Umwegverkehr politisch zu akzeptieren und gar in einen Staatsvertrag zu bringen“, sagt Gurgiser in Anspielung an Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini, der ja freie Fahrt durch Tirol will - 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche.