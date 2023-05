Immobilienpreise befinden sich noch im Höhenflug

Immobilien haben in den vergangenen Jahren - bedingt durch die niedrigen Zinsen - einen regelrechten Boom erlebt. Auch 2022 gingen die Preise nach oben. Besonders die nordburgenländischen Hotspots Neusiedl am See, Mattersburg und Eisenstadt haben zugelegt. In der Landeshauptstadt wurde die Entwicklung unter anderem von Projekten wie dem Schlossquartier, „La Vie en Rose“ oder Bürokomplexen in der Ruster Straße getragen. „Während das Burgenland bei den Preissteigerungen von Bauland mit 5,6 Prozent im Schnitt an letzter Stelle in Österreich rangiert, ist die Landeshauptstadt mit 9,18 Prozent im oberen Mittelfeld“, erklärt Ludwig Bresich, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder.