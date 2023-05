Österreichs Klimaticket europaweit an 3. Platz

Greenpeace ist der Frage auf den Grund gegangen, wie leistbar die Öffis in insgesamt 30 europäischen Ländern sind. Österreich landete bei diesem Ranking auf dem dritten Platz - Wien schaffte es jedoch im Hauptstadtranking nur an der achten Stelle. Für eine bessere Platzierung fehle es der Donaumetropole an Angeboten für Menschen mit Behinderungen, so die Umweltschutzorganisation.