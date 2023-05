So wird das Zuhause endlich wieder zum Kraftplatz

Sind Sie auch schon an einem Ort gewesen, wo Sie sich einfach unwohl gefühlt haben, Sie aber die Ursache nicht ausmachen konnten? Manchmal reagiert sogar der Körper auf das Unbehagen mit Symptomen wie innerer Unruhe, Schlafstörungen oder chronischen Schmerzen. Roland Burtscher ist es früher selbst so ergangen. Er und seine Freundin Michaela sind sehr „spürig“, wie man im Volksmund sagt. Michaela hatte bereits als Kind das Empfinden, die Natur würde mit ihr kommunizieren. „Mir hat man dann immer gesagt, dass es sowas nicht gibt“, so Michaela. Erst als sie gemeinsam mit ihrem Partner die Geomantie für sich entdeckte, ergab für sie alles wieder einen Sinn.