Bielefeld nach 1:1 besorgt, Dämpfer für den HSV

Der Hamburger SV erlitt im Parallelspiel einen erneuten Dämpfer. Gegen den Vierten SC Paderborn reichte es am Freitagabend im Heimspiel nur zu einem 2:2. Durch das Remis des Dritten kann Tabellenführer Darmstadt 98 am Samstag mit einem Sieg gegen den HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli schon in der 31. Runde den Aufstieg perfekt machen.