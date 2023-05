Fast jeder dritte Jungarzt heuert in NÖ-Klinik an

Wie die LGA punkten möchte

Die inhaltlichen Ziele sind klar: Kliniken modernisieren und neue Mitarbeiter lukrieren. Obwohl erste Ärzte aus Kliniken im Süden dem Ruf des Geldes ins Burgenland gefolgt sein dürften, klappt Letzteres ganz gut. 2022 schlossen 1850 Personen in Österreich ein Medizinstudium ab - 550, also rund 30 Prozent, heuerten hierzulande an. „Damit dieser Zustrom erhalten bleibt, setzen wir auf Maßnahmen, welche die LGA langfristig als attraktiven Arbeitgeber positionieren“, erklärt Schleritzko. Gemeint sind - wie berichtet - betriebliche Kindergärten, die sechste Urlaubswoche ab 42 Jahren, Dienstwohnungen, bezahlte Mittagspause, vergünstigte Mahlzeiten für Mitarbeiter sowie Fort- und Weiterbildungen.