Plater wieder Vorstandschef der Telekom Austria

Wie der Aufsichtsrat der Telekom Austria am Donnerstag beschlossen hat, werden die Vorstandsverträge des bisherigen CEO, Thomas Arnoldner, und von Plater ab 1. September um drei Jahre verlängert, mit der Option auf eine weitere Verlängerung um zwei Jahre. Arnoldner rücke in die zweite Reihe und werde stellvertretender Vorstandsvorsitzender, teilte die Telekom Austria am Donnerstagabend in einer Ad-hoc-Meldung mit.