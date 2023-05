Ungewollte Zwangspause für heimisches Magier-Duo

Der Schock sitzt tief: Nach über zehn Jahren und unzähligen gemeinsamen Auftritten müssen Thommy Ten & Amélie van Tass ihre beiden Shows am Samstag und Sonntag in St. Pölten schweren Herzens absagen. „Wie ihr wisst, lieben wir es, auf der Bühne zu stehen, um euch zu verzaubern. Aus gesundheitlichen Gründen und auf dringendes ärztliches Anraten müssen wir die Termine am kommenden Wochenende aber leider verschieben“, erklärt ein sichtlich geschwächter Thommy direkt vom Krankenbett aus.