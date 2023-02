Zauberkästen voller weltmeisterlicher Magie

Ab Ende April liefern die niederösterreichischen Magier die besten Tipps und Tricks samt persönlichen Video-Tutorials für kleine und große Fans ab sieben Jahren bis in die heimischen Wohnzimmer. Ob verblüffende Kartentricks mit dem „Card Magic Set“ oder ein Ausflug in die faszinierende Welt der Mentalmagie mit dem „Mind Magic Set“ – dem Nachwuchs sind keine Grenzen gesetzt. Thommy Ten und Amélie van Tass arbeiten aber schon am nächste Karriere-Highlight: 2024 feiern die beiden mit ihrer brandneuen Show in Las Vegas Weltpremiere.