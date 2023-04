„Las Vegas hat uns zur neuen Show inspiriert!“

500 Shows in Las Vegas

Ganz nach dem Motto: Noch atemberaubender, noch fantastischer und noch magischer. Schon seit Langem wird an den neuen Illusionen gefeilt und getüftelt. „Die neue Show ist das Ergebnis von mehr als 500 Live- Shows in Las Vegas“, erklärt Thommy. Von Regisseuren und Designern des Cirque de Soleil bis zur Kostüm-Designerin von Lady Gaga sind in Las Vegas die kreativsten Köpfe vereint - auch für das Magier-Duo von Vorteil.