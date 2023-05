Waldorf-Kinder bekommen bald eine neue Schule

Beteiligungen erwünscht

Mittlerweile besteht die Waldorfschule seit elf Jahren. Gegründet wurde sie am Demeterhof „Meinklang“ in Pamhagen. Um ein größeres Einzugsgebiet zu haben, erfolgte 2016 der Umzug in die Schulstadt Neusiedl am See. Angela Michlits, Winzerin am Demeterhof sowie Gründerin und Obfrau der Waldorf-Schule, freut sich über das kontinuierliche Wachstum: