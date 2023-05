Marvel-Stars im Talk ++ Weltpremiere „Der Pass“

Diese Woche wirds richtig actionreich: Der dritte und letzte Teil der beliebten Marvel-Filmreihe „Guardians of the Galaxy“ kommt endlich in die österreichischen Kinos. Erste Kritiken versprechen ein großes Finale voller Action und eine hochemotionale Reise. Die beiden Hauptdarsteller Chris Pratt und Zoe Saldana verraten im krone.tv-Interview unter anderem was sie am meisten an ihrer Arbeit im „Guardians of the Galaxy“-Cast vermissen werden. Außerdem mit dabei: Eine der erfolgreichsten Serien des deutschsprachigen Raums. Mit der dritten Staffel kommt die Geschichte von „Der Pass“ zum Ende und krone.tv war bei der Premiere in Wien mit dabei. Unter anderem geht es auch um die neue Science-Fiction-Serie „Silo“. Darin werden wir in eine dystopische Zukunft katapultiert, in der nur noch 10.000 Menschen auf der Erde leben.