Kult-Café sperrt nach 24 Jahren wegen Burnout zu

Verschnaufpause während Corona

Auch nach der Eröffnung packte der mittlerweile 54-jährige Strassmair meist selbst an. „Er stand in der Küche, kümmerte sich an den freien Tagen um die Warenanlieferung. Täglich war er 15 bis 17 Stunden im Einsatz. Einzig während der Coronapandemie und der Lockdowns konnte er ein wenig regenerieren. Jetzt ist er ausgebrannt und in Therapie. Zum Glück ist seine Lage stabil“, so die Mutter eines dreieinhalb-jährigen Sohnes und einer sechs Monate alten Tochter.