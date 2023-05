Neusiedler See: Flucht aus dem Surf-Paradies

Viele Surf-Sportler aus nah und fern freuten sich schon auf die österreichische Meisterschaft im Slalom am Pfingstwochenende von 27. bis 29. Mai am Neusiedler See. Entsprechend groß ist nun die Enttäuschung, weil der Veranstalter, Windsurfing Austria, der mit burgenländischen Yachtclubs und dem Bundesleistungszentrum kooperiert, den Event abgesagt hat.