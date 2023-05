Cupfinale: Spektakel mit einem entbehrlichen Ende

Bis zu 790.000 Menschen verfolgten Rapids Final-Flop im TV, eine Quote wie sonst nur bei Länderspielen, das meistgesehene Cup-Spiel seit dem Grazer Derby 1999. Und mit Sicherheit das lauteste. „Eine tolle Atmosphäre, es war eindrucksvoll. Das war auch für uns eine neue Erfahrung“, bedankte sich ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold bei den Klubs und den Behörden für den nahezu reibungslosen Ablauf am Finaltag. 30.000 Fans pilgerten an den Wörthersee, Zwischenfälle gab es keine.