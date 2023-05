Graz: KPÖ zog mit Trommelwirbel an SPÖ vorbei

Die SPÖ steckt mitten in der Klärung ihrer Führungsfrage, demonstrierte am 1. Mai in Graz aber Einigkeit. Die KPÖ zog mit größerem Selbstbewusstsein denn je nicht nur sprichwörtlich an den Sozialdemokraten vorbei. Laut Zahlen der Polizei kamen viermal so viele Menschen zur KPÖ-Demo wie zur SPÖ. Was gesagt wurde und welche Ziele schon jetzt für die steirische Landtagswahl 2024 definiert wurden.