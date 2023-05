ÖFB-Stars mittendrin bei „megageilem“ Arsenal-Fest

Vor knapp einer Woche erlebte Arsenal, wie schnell es im Leben kann. Kurz vor dem Start des Flugzeugs gab es plötzlich einen lauten Knall und das linke Triebwerk geriet in Brand. Der Pilot reagierte aber geistesgegenwärtig und brach den Start sofort ab. Die Mannschaft kam mit dem Schrecken davon, musste die Nacht in einem Hotel verbringen und flog am nächsten Tag zurück nach London.