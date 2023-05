Ukrainer enthüllen neue Waffe gegen Putins Flotte

Es handelt sich um eine Erfindung des Forschungsprogramms „Brave 1“, in dem Militär und Start-ups für Kiew an neuen Waffentechnologien für den Abwehrkampf gegen Russland arbeiten: Projekt „Toloka“. Die Torpedodrohne mit bis zu 2000 Kilometern Reichweite soll GPS-gesteuert ins Ziel navigieren und Ziele der russischen Marine vernichten. So funktioniert sie.