„Unglaublich, dass es noch gute Menschen gab“

Du erzählst das alles so ruhig, ganz ohne Bitterkeit.

Es war halt so. Zum Glück kam ich dann zu einer Tante väterlicherseits nach Saloniki. Diese Tante gab mich in ein Internat, wo ich einen Beruf erlernen konnte. Am Tag habe ich die Ausbildung gemacht, am Abend bis tief in die Nacht für die Schule gepaukt. Danach ging ich zum Berufsmilitär. Als ich damit fertig war, mit 21, konnte ich einen Reisepass beantragen. Das war damals kompliziert für jemanden, der nicht studiert hatte. Ja, und am 25. März 1958 kam ich nach Österreich. In Hohenems fand ich Arbeit beim Maler Rüdisser. Die Rüdissers haben mich aufgenommen wie ihr eigenes Kind. Die wollten mich sogar adoptieren. Ich konnte es fast nicht glauben, dass es doch noch gute Menschen auf der Welt gab.