Lenkerin ohnmächtig: 13-Jähriger stoppt Schulbus

Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie der Busfahrerin in der Stadt Warren im Bundesstaat Michigan sichtlich unwohl wird und sie sich frische Luft zuwedelt. Sie gibt noch per Funk durch, dass ihr schwindlig sei und sie den Bus stoppen müsse. Kurz darauf verliert sie das Bewusstsein, während der Bus weiter in Bewegung ist.