Lenkerin verlor Bewusstsein: Autofahrer stoppt Pkw

Blitzschnell hat ein deutscher Autofahrer (37) am Donnerstag auf der Tauernautobahn in Salzburg reagiert, als er erkannte, dass eine Fahrerin (35) ohnmächtig in ihrem Pkw die Betonmauer entlang schlitterte. Er setzte sich mit seinem Auto vor den Wagen der 35-jährigen Österreicherin und bremste diese mit dem Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein schlimmerer Unfall konnte so verhindert werden.