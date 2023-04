Das volle Programm für Jung und Alt am See

Los geht’s! Mit dem Startschuss zum ersten Saisonevent der EFPT, der European Freestyle Professional Tour, beginnt heute das Spektakel Surf Opening in Neusiedl am See im Rahmen des großen See Opening Burgenland. Bis Montag matchen sich am XL-Wochenende die Top-Freestyler um Trophäen und Preisgelder. Samstag und Sonntag gibt es abends den spektakulären Tow-in-Bewerb, wo die Surfer die Zuschauer mit ihren waghalsigen Manövern direkt vorm Ufer verzücken