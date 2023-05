Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Pippin (sechs Jahre) ist sehr sportlich, aufgeschlossen und verschmust. Der energiegeladene Rüde wünscht sich liebevolle, aktive Hundehalter, die ebenso viel Spaß an gemeinsamen Ausflügen und am Training haben, wie er. Außerdem muss man ihm Zeit dafür geben, um fremde Personen in Ruhe kennenzulernen. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at