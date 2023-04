Aufmerksamkeitsdefizit | Angst, Traurigkeit, Wut

Aufmerksamkeitsdefizit. Der Kampf um die Spitze der SPÖ ist um eine Facette reicher: Christian Kern, der nach dem unrühmlichen 1. Mai 2016, als Kanzler und Parteichef Werner Faymann beim Aufmarsch der Sozialdemokraten von den eigenen Parteifreunden weggepfiffen worden war, die SPÖ übernommen hatte und ins Kanzleramt eingezogen war, wirft sich nun auch in die Schlacht um die Mitgliederstimmen. Nein, er stellt sich natürlich nicht selbst dem Votum in der Mitgliederbefragung, in der die oder der Parteichef/-chefin und Spitzenkandidat bzw. die Spitzenkandidatin für die nächste Nationalratswahl bestimmt werden soll. Und nein, er unterstützt nicht die aktuelle Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die er als Ministerin in die Regierung geholt hatte und nach seinem überraschenden und wenig rühmlichen Abgang nach seiner Wahlniederlage gegen Sebastian Kurz zur Nachfolgerin an der Parteispitze auserkoren hatte. Christian Kern, der in seiner kurzen Amtszeit in der hohen Politik besonders durch symbolträchtige Auftritte (man denke an die Inszenierung seiner „Plan-A“-Rede) auffiel, steht vielmehr Rendi-Wagner-Herausforderer Hans Peter Doskozil zur Seite - heute Abend im burgenländischen Neudörfl, dort, wo vor 149 Jahren die österreichische Sozialdemokratie gegründet worden war. Warum tut er das? Darüber macht sich auch „Krone“-Kolumnistin Conny Bischofberger ihre Gedanken. Einer der Gründe, meint sie, könnte wohl das Aufmerksamkeitsdefizit für seine Person sein. Kern-Kenner werden da zustimmend nicken.