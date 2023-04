Trotz Regenwetter wurden Eisbullen zu Partytigern

Der Stimmung tat es keinen Abbruch. Die Helden waren auch am Tag vier nach dem denkwürdigen Meisterstück in Bozen mächtig in Feierlaune. „Sorry, dass wir so lange gespielt haben“, scherzte Defender MacWilliam, während Meyer genüsslich an der Zigarre baffte. „Arbeitsbiene“ Hochkofler übernahm für den ersten Defekt der „Karl Nedwed Trophy die Verantwortung. Nun ist ein Henkel geflickt, der andere verlustig. „Das war nicht ich. Aber ehrlich gesagt: Feiert man richtig, geht der Pokal eben kaputt“, sagte Hochkofler. Diesmal gab es aus den Händen von Verbandspräsident Hartmann den Pott für die zehnte österreichische Meisterschaft, wie auch die Medaillen.