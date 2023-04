Meistertrainer verlässt die Eisbullen

Kurz nach dem Gewinn der Meisterschaft gibt es bei den Eisbullen erste Personalnews. Wenig überraschend: Trainer Matt McIlvane verlässt den Verein, die „Krone“ berichtete bereits mehrfach. Der 37-Jährige war bei seinem Amtsantritt jüngster Coach in der Klubgeschichte, gewann mit Salzburg zweimal den Titel in der ICE Hockey League. Seine Karriere wird er in seiner Heimat Amerika fortsetzen. Auch Ty Loney kehrt in die Staaten zurück.