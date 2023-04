Grazer Opposition gegen neues Bau-Konzept

„Lassen nicht über uns so drüberfahren“

„Als gesammelte Opposition der Grazer Stadtpolitik lassen wir nicht so über uns drüberfahren“, kritisieren die Vertreter aller Parteien. Laut Aussendung wurde die Auflage zur STEK-Änderung völlig unangekündigt auf die Nachtragstagesordnung für die kommende Gemeinderatssitzung gehievt. Entgegen aller Ankündigungen, wie die unterzeichnenden Parteien monieren. Im Vorfeld haben demnach keinerlei Verhandlungen über das neue Stück stattgefunden. „Wir sind gerne bereit neue Wege in der Stadtentwicklung zu gehen, aber dafür braucht es die entsprechende Einbindung und breite Verhandlungen. Bis dato gab es nur Entwürfe, über die nie verhandelt wurde“, schüttelt ÖVP-Chef Kurt Hohensinner den Kopf. „Ich fordere Bürgermeisteirn Elke Kahr auf, diesen Beschluss von der Tagesordnung zu nehmen und auf eine der nächsten Sitzungen zu verschieben, damit alle Fraktionen gut in die Gespräche miteingebunden werden können.“