Grüner und kühler - Graz plant das Bauen neu

Das Murren in großen Teilen der Grazer Bevölkerung wurde zuletzt immer lauter: Auch unter der nun gar nicht mehr so neuen Stadtregierung aus KPÖ, Grünen und SPÖ sprießen die riesigen Baukräne wie Schwammerl aus dem Grazer Boden, ist ein Ende des Baubooms weit und breit nicht in Sicht. „Hinter den Kulissen wurde und wird aber auf Hochtouren gearbeitet. Ein derartiges Konzept erstellt man nicht von heute auf morgen“, sagte Judith Schwentner, als sie am Freitag das neue Stadtentwicklungskonzept mit neuem Räumlichen Leitbild präsentierte. Dem Klimawandel und seinen Auswirkungen soll so beim Bauen in Graz künftig Rechnung getragen werden.