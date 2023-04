Sieben Jahre Haft für Profi nach Home-Invasion

Sieben Jahre Haft! Ein 30-jähriger Profi-Gauner mit rumänisch-moldawischer Doppelstaatsbürgerschaft fasste am Dienstag im Linzer Landesgericht diese - nicht rechtskräftige - Strafe aus. Er soll mit zwei Komplizen am 15. Dezember in Walding um 3 Uhr früh einen schlafenden 57-Jährigen überfallen, gefesselt, bedroht und ausgeraubt haben.