Erdbeben erschütterte Inselgruppe in Indonesien

Das Zentrum der Erdstöße lag demnach im Meer in der Nähe der Mentawai-Inseln in einer Tiefe von 15,5 Kilometern. Berichte über Opfer oder größere Schäden lagen zunächst nicht vor. Bewohner sagten, sie seien durch die Erschütterungen wachgerüttelt worden und nach draußen geeilt. Offiziellen Angaben zufolge war das Beben auch in der 200 Kilometer vom Epizentrum entfernten Küstenstadt Padang im Westen Sumatras zu spüren.