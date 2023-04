Einweg-OP-Werkzeug erhält jetzt ein zweites Leben

Um Operationen in Tirol etwas umweltfreundlicher zu machen, fiel im März 2022 der Startschuss zu einem Pilotprojekt gemeinsam mit der Firma Johnson & Johnson. Durch Recycling sollen die verwendeten Einwegprodukte ein zweites Leben bekommen. Die OP-Geräte werden dafür in der Klinik desinfiziert und dann zur Firma MPAT in Zirl transportiert. Dort werden diese gewaschen und in speziellen Anlagen erneut desinfiziert. Von Zirl geht es dann nach Schwaz, wo die Geräte von der Firma DAKA in einzelne Teile zerlegt werden. Hierbei spielt auch eine soziale Komponente eine wichtige Rolle, da DAKA auch Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigt, welche die Teile sorgfältig inspizieren und trennen.