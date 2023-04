Halb so viele Sonnenstunden wie in normalem April

Am „Dunkelsten“ war es in Bad Ischl

Das zeigt auch ein Blick auf die Statistik. Am härtesten hat es Bad Ischl getroffen: Dort wurden im April lediglich 67,2 Sonnenstunden (Stand 23. April) gemessen. Laut langjährigem Mittel hätten die Bad Ischler eigentlich mit 153,6 Stunden beglückt werden müssen. In Linz waren es 88,8 statt 197,4 Sonnenstunden, in Ried 86,3 statt 210,5, in Freistadt 79,7 statt 189,9 und in Windischgarsten 71,3 statt 166,8. Generell zeigte sich die Sonne also im gesamten Bundesland zu selten.