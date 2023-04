Ungewollte Tiere suchen ein neues Zuhause

Thelma und Louise

Diese Farbratte wurde zusammen mit einer Artgenossin unüberlegt angeschafft und so landeten die niedlichen Nager am Assisi-Hof in Frankenburg, wo sie auf einen guten Platz warten. Die kleinen Racker sind drei Monate jung, sehr zutraulich und verbreiten jede Menge gute Laune. Tel.: 0660/1975046.