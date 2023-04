Reparatur erst nachdem ein Gerichtstermin nahte

Mails nicht beantwortet

Nachdem das Unternehmen drei E-Mails der Arbeiterkammer nicht beantwortet hatte, rief eine Expertin des Konsumentenschutzes beim Unternehmen an. Dort wurde sie an die Rechtsabteilung verwiesen. Zwei E-Mails an die Rechtsabteilung blieben allerdings ebenfalls unbeantwortet. Es blieb also nur mehr der Weg vor Gericht. Kurz vor dem ersten Gerichtstermin meldete sich die Rechtsabteilung dann doch noch beim Rechtsanwalt des Konsumenten. Man sei an einer gerichtlichen Auseinandersetzung nicht interessiert und wolle die Mängel nochmals besichtigen. Nach der Besichtigung bot man die kostenlose Behebung aller Mängel an und Herr G. akzeptierte diese Lösung. Das Verfahren bei Gericht konnte ruhen.