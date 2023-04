Bundesrat: Keine Änderungen, wenn ÖVP Erster wird

Laut erster SORA-Hochrechnung dürfte die Salzburger Landtagswahl zu keiner Änderung im Bundesrat geführt haben. Steht die Salzburger ÖVP auch am Ende des Wahltages auf Platz eins, so entsendet sie zwei Bundesräte, die SPÖ und die FPÖ je einen. Sollte die FPÖ Wahlsieger werden, würde sie das zweite Mandat der ÖVP gewinnen, und damit der Opposition die Mehrheit in der Länderkammer sichern.