Retterin befreit unter Wrack eingeklemmte Frau

Geistesgegenwärtig gehandelt

„Ich hab nur den Kopf gesehen, es war überall Blut“, ist die 54-Jährige noch immer geschockt. Die 19-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya war gemeinsam mit drei Freunden unterwegs, als sie bei einem Unfall in Kirchberg am Walde aus dem Auto geschleudert und im Brustbereich unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. „Die Burschen und ich haben versucht sie zu befreien, es ging nicht“, so Wais. Geistesgegenwärtig setzte sich die Tschechin in ihren eigenen Pkw und schob das Unfallwrack zentimeterweise vorsichtig zur Seite. Die Kratzer an ihrem eigenen Auto waren ihr in diesem Moment völlig egal.