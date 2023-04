Wandern und Natur erleben gegen den Pensionsschock

Rudi macht Fotos und Gps-Tracking für die Gruppe

Unter den acht Wanderern ist auch Ehepaar Wordian aus der Stadt Salzburg. Rudi ist mit seinen 78 der Älteste der Runde, Ehefrau Annemarie steht kurz vor der Pension. Der ehemalige Schuldirektor ist schon zum zweiten Mal bei dem zehnwöchigen Kurs dabei. Seine Lehrer-Gattin hat er erstmals für die Wanderungen überzeugen können. Rudi Wordian ist auch „Medienbeauftragter“ der Gruppe. Er stellt Fotos und Videos in eine gemeinsame Chatgruppe. Jede der wöchentlichen Wanderungen zeichnet er per Gps am Smartphone auf und stellt sie im Anschluss ins Internet. Rudi geht in schon leicht erhöhtem Alter noch mit der Zeit.