„Für Skiorte unter 1300 Meter ist Zug abgefahren“

Es ist viel zu tun, um den Wintersport zu erhalten

Schon jetzt ist zu beobachten, dass im Wintertourismus zwar die Nächtigungen zunehmen, aber verstärkt auf Kurzurlaube gesetzt wird, was in Summe die An- und Abreisen erhöht, wie Moritz Nachtschatt, Geschäftsführer von Protect Our Winters (POW), erklärte. Um so wichtiger wäre es daher, Skigebiete mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar zu machen und in diesem Bereich klimapolitische Maßnahmen zu setzen, meinte Nachtschatt: „Es braucht ein Klimaschutzgesetz auf Landes- und auf Bundesebene, weil es die Rahmenbedingungen vorgibt, für uns privat, aber auch für die Wirtschaft.“ Das sei für faire Wettbewerbsbedingungen und zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts unabdingbar. Einzelne Betriebe wie etwa Snow Space Salzburg- der Zusammenschluss der Skiorte Flachau, Wagrain und St. Johann - gingen bei der Reduktion des Energieverbrauchs bereits „mit gutem Beispiel“ voran, konzedierte Nachtschatt: „Aber es ist ein Armutszeugnis, dass die Wirtschaft zum Teil weiter voraus ist und die Politik hinterherhinkt.“