Wenn Beeinträchtigte in Betrieben mitarbeiten

Schon seit mittlerweile zehn Jahren steht Sebastian Glasner im Berufsleben. Von Montag bis Donnerstag fährt er jeden Morgen mit dem Bus in eine Bellaflora-Filiale in Linz und Umgebung. Und dort darf er dann ganz „normale“ Arbeitstage bestreiten. Welche Aufgaben er am liebsten macht? „Ois“, sagt Sebastian schnell, mit einem breiten Grinsen im Gesicht.