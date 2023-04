Flachgau: Postler stellte 4000 Sendungen nicht zu

Ein Zusteller der Post, der mittlerweile nicht mehr dort arbeitet, hat im Bereich der Zustellbasis Seekirchen am Wallersee im Salzburger Flachgau zehn Monaten lang 4000 Postsendungen nicht ausgeliefert. Die Post AG entschuldigte sich vergangene Woche bei vielen Haushalten in Eugendorf per Brief „für die entstandenen Unannehmlichkeiten“ durch eine Fehlleistung eines Mitarbeiters. Es seien bereits Konsequenzen gezogen worden.